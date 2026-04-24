Макрон заявив, що у 2027 році піде з політики

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він «більше не буде займатися політикою», коли залишить Єлисейський палац у 2027 році після десяти років президентства.

«Я не займався політикою раніше і не займатимуся цим після цього», – заявив він під час дискусії зі студентами, повідомляє Le Figaro.

Макрон також зазначив, що «найскладнішим» в останній період його двох п’ятирічних термінів було захищати свої досягнення, маючи при цьому енергію для виправлення того, що не вдалося зробити до кінця.

У травні 2017 року Макрон, будучи кандидатом на посаду президента Франції від політичного руху En Marche! («Вперед!»), переміг на президентських виборах. Його підтримали 66,06% з приблизно 47 мільйонів виборців.



