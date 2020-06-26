Макрон планує поговорити про Україну на відеоконференції з Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон 26 червня проведе відеоконференцію з президентом Росії Володимиром Путіним. На порядку денному – питання, пов’язані з пандемією коронавірусу і безпекові питання, зокрема щодо України.

Як повідомили у Єлисейському палаці, Макрон вважає, що «необхідно розібратися з усіма складними питаннями» із Росією. Йдеться, в тому числі, про «подальший прогрес в кризовому порядку денному, особливо в Україні».

Повідомляється, що будуть порушені питання, пов’язані із конфліктами в Сирії, Ірані та Лівії, а також «співпраця в галузях охорони здоров’я та довкілля», питання протидії міжнародним кібератакам.

Раніше Макрон закликав Європу переглянути своє стратегічне партнерство з Росією, заявивши, що санкції Європи проти Москви не принесли нічого доброго ані самим європейцям, ні росіянам.

12 червня голова Офісу президента України Андрій Єрмак перебував в Парижі, де мав зустріч із зовнішньополітичним радником президента Франції. Після тих контактів в канцелярії українського президента заявили про важливість «посередництва Франції та Німеччини у нормандському форматі».