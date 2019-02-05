«Мала» приватизація принесе державі майже 735 млн гривень – Мінекономрозвитку

Україна отримає понад 735 мільйонів гривень завдяки вже завершеним аукціонам з «малої» приватизації, повідомило Міністерство економічного розвитку у Twitter.

«Гарні новини від «Prozorro.Продажі». У системі завершилось 567 аукціонів з малої приватизації – вони принесуть державі понад 735 мільйонів гривень», – розповіли у відомстві.

У Мінекономрозвитку заявили, що початкова вартість об'єктів була 395 мільйонів гривень. Завдяки конкуренції їхня ціна зросла в середньому на 86%.

«Prozorro.Продажі» – це система з реалізації активів неплатоспроможних банків, оренди та продажу державного та комунального майна. Станом на кінець грудня система заробила 12,2 мільярда гривень.