Сьогодні у Києві відбудеться прощання з режисером Віталієм Малаховим

Сьогодні у Києві відбудеться прощання з українським режисером Віталієм Малаховим, який помер минулого тижня.

«Прощання з Віталієм Малаховим відбудеться сьогодні, 8 листопада, з 12:00 до 15:00 у Театрі на Подолі», – повідомив його театр у фейсбуці.

Помер керівник київського Театру на Подолі 4 листопада після того, як був госпіталізований.

Віталій Малахов – український театральний режисер, народний артист України (2008). Лауреат національної премії України імені Шевченка в галузі мистецтва 2008 року.

Його творча кар’єра розпочалася 1977 року на українському телебаченні. З травня 1978 року до вересня 1979 року він працював у Київському державному театрі російської драми імені Лесі Українки. З 1979 року очолив Київський державний театр естради.

З 1985 до 1987 року працював зі своєю трупою на базі Київського Молодіжного театру, а з серпня 1987 року був створений Київський драматичний театр на Подолі. З 1987 року – художній керівник-директор Київського академічного драматичного театру на Подолі, у його доробку понад 60 вистав.

Трупа Віталія Малахова презентувала театральне мистецтво України в інших країнах – у США, Великій Британії, Італії, Мексиці, Коста-Риці, Фінляндії, Німеччині, Греції, Туреччині та у інших країнах.