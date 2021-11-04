Помер керівник столичного Театру на Подолі Віталій Малахов

Помер керівник київського Театру на Подолі, відомий режисер Віталій Малахов. Про це повідомила його донька, акторка Даша Малахова у фейсбуці.

«19.07.1954 – 04.11.2021. Лети, рідний мій», – написала Малахова, опублікувавши фотографію батька.

Минулого тижня Даша Малахова повідомила, що батька терміново госпіталізували, «про себе дала знати стара отруйна бойова рана і розпочався сепсис».

Віталій Малахов – український театральний режисер, народний артист України (2008). Лауреат національної премії України імені Шевченка в галузі мистецтва 2008 року.

Його творча кар’єра розпочалася 1977 року на українському телебаченні. З травня 1978 року до вересня 1979 року він працював у Київському державному театрі російської драми імені Лесі Українки. З 1979 року очолив Київський державний театр естради.

З 1985 до 1987 року працював зі своєю трупою на базі Київського Молодіжного театру, а з серпня 1987 року був створений Київський драматичний театр на Подолі. З 1987 року – художній керівник-директор Київського академічного драматичного театру на Подолі, у його доробку понад 60 вистав.

Трупа Віталія Малахова презентувала театральне мистецтво України в інших країнах – у США, Великій Британії, Італії, Мексиці, Коста-Риці, Фінляндії, Німеччині, Греції, Туреччині та у інших країнах.