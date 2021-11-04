Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Помер керівник столичного Театру на Подолі Віталій Малахов

Керівник Київського академічного драматичного Театру на Подолі на Подолі Віталій Малахов

Помер керівник київського Театру на Подолі, відомий режисер Віталій Малахов. Про це повідомила його донька, акторка Даша Малахова у фейсбуці.

«19.07.1954 – 04.11.2021. Лети, рідний мій», – написала Малахова, опублікувавши фотографію батька.

Минулого тижня Даша Малахова повідомила, що батька терміново госпіталізували, «про себе дала знати стара отруйна бойова рана і розпочався сепсис».

Віталій Малахов – український театральний режисер, народний артист України (2008). Лауреат національної премії України імені Шевченка в галузі мистецтва 2008 року.

Його творча кар’єра розпочалася 1977 року на українському телебаченні. З травня 1978 року до вересня 1979 року він працював у Київському державному театрі російської драми імені Лесі Українки. З 1979 року очолив Київський державний театр естради.

З 1985 до 1987 року працював зі своєю трупою на базі Київського Молодіжного театру, а з серпня 1987 року був створений Київський драматичний театр на Подолі. З 1987 року – художній керівник-директор Київського академічного драматичного театру на Подолі, у його доробку понад 60 вистав.

Трупа Віталія Малахова презентувала театральне мистецтво України в інших країнах – у США, Великій Британії, Італії, Мексиці, Коста-Риці, Фінляндії, Німеччині, Греції, Туреччині та у інших країнах.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG