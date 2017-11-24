Радіо Свобода Daily: Кияни чи «Рошен» – хто вклав у реконструкцію Театру на Подолі більше?

Саміт без сюрпризів?

Сьогодні, 24 листопада, стартує саміт лідерів держав ЄС та «Східного партнерства». Чи буде він самітом результатів, чи там тільки підіб’ють підсумки зробленого з часу останнього Ризького саміту? Поки над остаточною спільною заявою саміту ще йде кропітка робота фахівців та дипломатів 34 держав (28+6), вже нині можна припустити, що особливих «сюрпризів» у п’ятницю у Брюсселі очікувати не варто.

Наприклад, вже відомо, що пункту про надання перспективи можливого членства країнам-сусідам (Україні, Грузії чи Молдові) в ЄС не буде. Як і на минулому Ризькому саміті, ЄС тільки визнає той факт, що ці країни мають європейське покликання, а їхній європейський вибір розвитку вітатимуть.

Що ще відомо про можливі підсумки 5-го саміту «Східного партнерства», в якому братиме участь і президент України Петро Порошенко, читайте у матеріалі нашого брюссельського кореспондента.

Театр одного президента

Нещодавно відкрили Київський академічний драматичний театр на Подолі. Якщо прогулюватись повз, то побачити на ньому можна лише одну табличку – з подякою меценатові, кондитерській корпорації «Рошен», яка допомогла з будівництвом фінансово. Може навіть скластись враження, що запуск театру – це виключна заслуга приватної корпорації президента. Але насправді не менше грошей у його відбудову вклали і самі кияни – через фінансування довгобуду з бюджету міста протягом тривалих років. Правда, ці гроші киян, схоже, витрачались неефективно – частину бюджетних коштів могли просто розікрасти, про що ще за минулої влади повідомляли правоохоронці. Утім, за це досі не було нікого покарано, а кримінальні справи про це наразі поховані. Про невстановлену справедливість – свіже розслідування програми «Схеми».

Тепер коротко.

У підписаному президентом законі про зміни до КПК таки є правка Сотник-Сироїд, яка скасовує часове обмеження у два роки на розслідування Генпрокуратурою корупційних справ колишніх посадовців, розпочатих до створення НАБУ.

Набрав чинності закон про гастролі артистів із Росії. Згідно із документом, в Україні можна проводити заходи з артистами з Росії, але організатор має щонайменше за 30 днів звернутися до Служби безпеки, щоб отримати дозвіл на участь виконавця.

У Кремлі відмовилися коментувати ситуацію в Луганську. «Якісь нюанси я не став би зараз озвучувати», – заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Смерть Веджіє Кашки

У Сімферополі тим часом російські силовики затримали групу кримських татар. ФСБ зарахувала затриманих до членів Меджлісу, що заперечили в представницькому органі кримськотатарського народу. Затримати намагались і ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Кашку. У момент затримання жінці стало зле, її відвезла з місця подій «швидка». Пізніше стало відомо, що вона померла. За фактом смерті Веджіє Кашки відкрито провадження за статтею «умисне вбивство».

Голодомор на Луганщині

Наближається день пам’яті жертв Голодомору (щорічно відзначається в Україні в четверту суботу листопада). Тож аби не втратити пам’ять про цю подію, журналісти Радіо Свобода підготували серію матеріалів. Один з них про те, як наші кореспонденти разом віднайшли одне з поховань жертв Голодомору 1932–1933 років у селі Петренкове Новоайдарського району Луганської області. Туди їх привела людина, якій дід багато років тому показав це місце на сільському кладовищі. Серед місцевих ще є прямі очевидці «злочину комуністів».

7 зі 100

У щорічний рейтинг New Europe 100, який включає 100 людей з Центральної і Східної Європи, які «змінюють суспільство, політичну ситуацію та бізнес-середовище регіону», потрапили семеро українців. Перелічимо ці імена.

В оприлюдненому рейтингу – Максим і Юлія Гербут (засновники PassivDom – екологічно чистого будинку, частина деталей якого виробляється на 3D-принтері), Роман Зінченко (співзасновник організації Greencubator, яка сприяє енергоефективності), Ірина Прокоф’єва (співзасновник проекту «Make me better», який надає наставництво людям на початку кар’єри), Наталія Гуменюк (голова телеканалу «Громадське»), Віталій Мороз (голова підрозділу «Нових медіа» в Internews), а також Андрій Карпюк (засновник проекту BIOsens, лабораторії для перевірки безпечності продуктів харчування).

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