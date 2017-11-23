В Україні набрав чинності закон про гастролі артистів із Росії

В Україні від сьогодні організатори гастролей зобов’язані звертатися по дозвіл до СБУ щодо артистів із Росії. Закон, ухвалений Верховною Радою, опублікували в офіційному виданні «Голос України» 22 листопада.

Згідно із законом, в Україні можна проводити заходи з артистами з Росії, але організатор має щонайменше за 30 днів звернутися до Служби безпеки, щоб отримати дозвіл на участь виконавця. У свою чергу, СБУ має дати відповідь протягом 10 днів, чи є підстави не пустити російського артиста на територію України.

Якщо Служба безпеки дозволить, організатор може укладати договір з артистом. Але і в цьому випадку обставини можуть змінитися, і в результаті гастролера не пустять в Україну.

Штрафи, передбачені законом, складають від 50 до 100 мінімальних зарплат (зараз це від 160 до 320 тисяч гривень). Міністерство культури визначить порядок накладення таких штрафів.

Крім того, зміни передбачають заборону на проведення заходів, які пропагують Росію, органи влади країни-агресора і їхні дії або ж виправдовують окупацію території України. Також не можна проводити концерти, якщо в них братиме участь особа, що загрожує національній безпеці (якщо прізвище такої особи є в спеціальному переліку міністерства культури).