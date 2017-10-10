Театр на Подолі є прецедентом руйнування історичного міста – активістка

Оцінками зовнішнього вигляду Театру на Подолі дискусія навколо цієї будівлі не обмежується. Активісти стверджують, що будівлю не можна вводити в експлуатацію, адже мережі Андріївського узвозу цього не дозволяють, та вказують на низку порушень ще на етапі розробки проекту. Натомість представниця КМДА Діана Попова впевнена, що всі формальності під час роботи над проектом були дотримані.

Вчора Театр на Подолі було введено в експлуатацію через рік після того, як його реконструйований фасад було вперше презентовано киянам. На події побував президент України Петро Порошенко разом із дружиною. Він назвав будівлю «храмом мистецтва 21 століття» та передав символічний ключ нового театру громаді Києва.

Однак заступниця голови правління громадської організації «Громада Андріївський узвіз» Ольга Рутковська закликає не вважати нову будівлю Театру на Подолі реконструкцією. За її словами, це новий об’єкт, причому зведений з порушеннями.

Ще в 90-ті роки було порушено закон «Про охорону культурної спадщини»

«Ця будівля з’явилася на території заповідника «Старовинний Київ». Свого часу, коли проектні роботи почалися, ще в 90-ті роки, вже тоді було порушено закон «Про охорону культурної спадщини». Вже тоді свідомо йшли на те, що закривали очі на статус території», – стверджує вона.

Крім того, Рутковська вважає, що театр не можна вважати готовим до експлуатації, адже його немає до чого підключати.

Введення в експлуатацію неможливо, оскільки не введені в експлуатацію мережі Андріївського узвозу

«Будь-який експерт саме з цієї галузі скаже вам, що це (введення в експлуатацію – ред.) неможливо, оскільки не введені в експлуатацію мережі Андріївського узвозу», – каже активістка.

Її слова підтверджує представниця театру Оксана Паланичка, однак зауважує, що перебої зокрема з електропостачанням має вся вулиця, а не лише нова будівля.

Є проблеми зі світлом, якщо хтось вмикає обігрівач взимку, вибиває світло по всій будівлі

«В нас є проблеми зі світлом, це проявляється в тому, що, якщо хтось вмикає обігрівач взимку, в нас вибиває повністю світло по всій будівлі», – розповіла Паланичка в коментарі Радіо Свобода.

За її словами, зараз театр працює на тимчасовому підключенні до мереж, але будує окрему підстанцію, щоб забезпечити стабільне живлення для численного технічного обладнання.

Ольга Рутковська також вказує на низку порушень на етапі проектування будівлі:

Об’єкт у 2015 році отримав нові дозволи на проведення робіт, і там фігурують люди, які ще не стали авторами проекту

«Об’єкт у 2015 році в Державно-архітектурній будівельній інспекції отримав нові дозволи на проведення робіт, і там фігурують люди, які ще не стали авторами проекту, фігурують нові підрядники і новий замовник, там інша категорія складності об’єкту, при цьому починаються якісь проектні роботи».

Крім того, стверджує вона, зауваження містобудівної ради, винесені в 2015 році, не були враховані авторами проекту.

Містобудівна рада в 2015 році говорить: друже, ну перероби. Саме через те, що це територія заповідника

«Містобудівна рада в 2015 році говорить (архітектору Олегу Дроздову – ред.): друже, ну перероби. Він не переробляє свій проект. Казали переробити саме через те, що це територія заповідника, через те, що Андріївський узвіз вже тоді був пам’яткою містобудування національного значення», – згадує Рутковська.

Зі свого боку, архітектор Олег Дроздов ці дані спростовує:

Зауваження Містобудівної ради не носили конкретного характеру, але деякі зміни вносились

«Зауваження (Містобудівної ради – ред.) не носили конкретного характеру, але деякі зміни вносились», – прокоментував він для Радіо Свобода. За словами архітектора, містобудівні параметри – а саме об’єм та фізичні розміри будівлі – після реконструкції не змінювались.

За словами Рутковської, об’єкт пройшов експертизу на предмет дотримання будівельних норм, але лише після того, як був фактично побудований.

Це жахливий прецедент руйнування середовища історичного міста

«Це жахливий прецедент руйнування середовища історичного міста», – констатує вона.

Натомість керівниця Департаменту культури КМДА Діана Попова запевняє, що під час роботи над новою будівлею театру усі юридичні формальності були дотримані. Водночас висловлює надію, що у майбутньому міська влада та представники громадськості зможуть працювати більш злагоджено.

Я сподіваюсь, ми напрацюємо наративи, щоб всі дійшли згоди щодо очікувань до появи нових будинків в історичній частині міста

«Я сподіваюсь, ми напрацюємо якісь наративи для того, щоб унеможливити в майбутньому такі непорозуміння, щоб повністю всі дійшли згоди щодо очікувань до появи нових будинків або споруд в історичній частині міста», – сказала міська чиновниця в ефірі Радіо Свобода.

На питання представника ГО «Громада Андріївський узвіз» Віталія Білецького щодо того, чи вважає вона Театр на Подолі введеним в експлуатацію у правовий спосіб, представниця КМДА відповіла ствердно.

«Ми не могли вводити в експлуатацію, поки в нас не було повного комплекту документів, які б унеможливлювали маніпуляції з огляду на його небезпечність, неконструктивність, були застереження щодо його протипожежної системи», – запевнила вона.

Тим не менш Ольга Рутковська впевнена, що всю документацію проекту необхідно піддати ретельній правовій перевірці на предмет порушень і додає, що активісти вимагатимуть подальшого проведення громадських обговорень з приводу будівлі театру.

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