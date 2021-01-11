МЗС про хворих на COVID-19 українських моряків у Малайзії: ситуація на особливому контролі

Ситуація з українськими моряками, які захворіли на COVID-19 і заблоковані на кораблі у Малайзії, перебуває на особливому контролі посольства, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі Радіо Свобода.

«Для надання допомоги громадянам України – членам екіпажу судна «SFL Kate», які захворіли на коронавірус, посольство України в Малайзії оперативно звернулося до місцевого представника компанії-судновласника та причетних державних установ Малайзії: адміністрації порту Джохор, головного офісу Морського департаменту Малайзії та офісу Міністерства охорони здоров’я, що опікується питаннями надання дозволу на висадку моряків на берег з метою госпіталізації», – заявив Ніколенко.

За інформацією малайзійської влади, у зв’язку із стрімким зростанням кількості випадків захворювання на COVID-19 в Малайзії, у державних лікарнях наразі відсутні вільні місця для госпіталізації.

«Українські дипломати у взаємодії із судновласником в терміновому порядку опрацьовують можливість відвідання судна «SFL Kate» лікарем з метою надання невідкладної медичної допомоги інфікованим громадянам, забезпечення їх необхідними для лікування препаратами та можливої подальшої госпіталізації у приватних медичних закладах», – додав Ніколенко.

За даними МЗС, стан українських моряків стабільний. Старший механік має підвищену температуру, в іншого моряка симптоми захворювання відсутні.

11 січня старший механік Валерій Григор’єв із Києва повідомив Радіо Свобода, що влада Малайзії упродовж кількох днів, попри обіцянки, не надає допомогу восьми хворим на COVID-19 членам екіпажу корабля «SFL Kate», що перебуває в її водах.

Він розповів, що корабель із 25 грудня вантажився вугіллям в Індонезії, прямуючи на Індію, на судно приїхали двоє сторонніх інженерів. Чоловік припускає, що саме вони могли заразити членів екіпажу, з якими працювали над спільними задачами. Григор'єв додає, що відчув перші симптоми вже з 1 на 2 січня.