Двоє хворих на COVID-19 українців застрягли без допомоги на кораблі в водах Малайзії – член екіпажу

Влада Малайзії упродовж кількох днів, попри обіцянки, не надає допомогу восьми хворим на COVID-19 членам екіпажу корабля «SFL Kate», що перебуває в її водах. Серед них – двоє українців: капітан судна Ігор Старицький (Крим) і старший механік Валерій Григор'єв (Київ), який і розповів Радіо Свобода деталі ситуації.

За словами Григор'єва, коли корабель із 25 грудня вантажився вугіллям в Індонезії, прямуючи на Індію, на судно приїхали двоє сторонніх інженерів. Чоловік припускає, що саме вони могли заразити членів екіпажу, з якими працювали над спільними задачами.

Валерій Григор'єв додає, що відчув перші симптоми вже з 1 на 2 січня: вночі піднялася температура. Коли через п'ять днів після цього корабель підійшов до Сінгапуру, на борту було вже вісім хворих, із них п'ятеро з температурою та поганим самопочуттям.

«Сінгапур нас не прийняв, не пустив нас у територіальні води. Ми там мали спорядження отримати, пальне. В Сінгапурі є офіс нашої компанії. Але влада Сінгапуру сказала ні – і все. Єдине, що нам залишалось робити – у Малайзії, неподалік від Сінгапуру кинути якір», – розповів Григор'єв Радіо Свобода.

За кілька днів після того, на корабель «SFL Kate» припливли лаборанти з Малайзії, взяли мазки в членів екіпажу, і підтвердили COVID-19 у восьми з 21 члена екіпажу. Хворі через суднового агента намагалися домовитись із владою Малайзії про госпіталізацію в місцевій лікарні, утім, та сторона затягує процес і допомоги не надає, каже Григор'єв.

«Влада Малайзії не хоче цього, вони всіма правдами і неправдами затягують це. Ми мали вже чотири чи п'ять обіцянок, що от-от сьогодні прийде лоцманський катер, нас заберуть. Потім скасовується. Потім кажуть, що знову прийде, і знову скасовується», – розповідає старший механік.

Валерій Григор'єв каже, що хворіє вже десять днів, пропив курс антибіотиків, проте краще не стало: самопочуття зараз погане, температура, слабкість, потовиділення. Капітану корабля Ігорю Старицькому краще, він температури не має.

Григор'єв додає, що звернувся до Міністерства закордонних справ та до посольства України в Малайзії в ніч з 10 на 11 січня. Із посольства з ним вже зв'язались і пообіцяли посприяти тому, щоб хворі отримали допомогу.

Радіо Свобода також надіслало запит до МЗС України з запитаннями, чи поінформоване відомство про ситуацію, яка склалась на кораблі «SFL Kate», і яких заходів вживає.