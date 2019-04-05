Обрано нового президента Світового банку

Новим президентом Світового банку обрали колишнього заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Девіда Мелпаса.

Мелпас приступить до виконання своїх обов’язків з 9 квітня.

Нового президента обрали за процедурою, схваленою у 2011 році. Відповідно до неї, будь-який член банку може бути запропонованим на посаду будь-яким виконавчим директором. Після цього виконавчі директори ретельно перевіряють кандидатів та проводять всебічне інтерв’ю.

7 січня керівник Світового банку Джим Ен Кім оголосив про відставку після більш ніж шести років на цій посаді. Вже 1 лютого він залишив свій пост.