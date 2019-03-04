Посли G7 і Світовий банк закликали Україну відновити відповідальність за незаконне збагачення

Посли Групи семи та Світовий банк закликали Україну відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

«Нещодавнє скасування відповідальності за незаконне збагачення у Кримінальному кодексі – це значна поразка в боротьбі з корупцією в Україні. Це послабило вплив усієї антикорупційної архітектури, включно з Вищим антикорупційним судом, який незабаром має бути створений і, як очікувалося, мав винести рішення щодо значної кількості справ про незаконне збагачення», – йдеться в заяві.

Підписанти вказують, що суди в усьому світі визнали: покарання за незаконне збагачення – це потужний інструмент у боротьбі з корупцією, який водночас зберігає повагу до основних прав людини та конституційних принципів.

Група семи та Світовий банк закликають Київ знайти спосіб продовжити десятки розслідувань та кримінальних переслідувань, завершення яких було поставлене під загрозу.

26 лютого Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Суд дійшов висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.

Через два дні президент України Петро Порошенко і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко внесли на розгляд парламенту нові законопроекти щодо відповідальності за незаконне збагачення.