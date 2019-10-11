Малюська розповів про скорочення працівників Мін’юсту

Міністерство юстиції планує скоротити кількість своїх працівників – про це Радіо Свобода розповів очільник відомства Денис Малюська.

За даними Малюськи, наразі сукупна кількість працівників підконтрольних міністерству відомств сягає майже 40 тисяч осіб і змагатися з ним за чисельністю може хіба що Міністерство внутрішніх справ.

«Ми зараз розпочали реорганізацію територіальних управлінь. Мін’юст представлений фактично у кожному районному центрі, є наші РАЦСи, є відділи державної виконавчої служби. Ми перетворюємо обласні управління на міжрегіональні, які покриватимуть кілька областей відразу. Це зменшить кількість керівного складу», – вважає Малюська.

Скорочення керівного складу він назвав першим кроком, після якого заплановане зменшення кількості місцевих чільних міністрів. Назвати конкретний відсоток, на який може скоротитися кількість співробітників Мін’юсту.

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«Ми не ставимо перед собою якоїсь процентної мети. Ми ставимо перед собою за мету ефективну роботу міністерства. Скорочення не тільки дозволить нам позбавитися частини функцій – а ми це вже зробили, ми на останньому Кабміні, провели відмову від чотирьох функцій… Але це тільки перший крок до більш глибоких змін, які ми очікуємо вже за кілька місяців завершити», – розповів він.

Серед таких анахронічних функцій міністр назвав перевірки стану систематизації законодавства, правової роботи в органах влади і в установах.

Повне інтерв’ю з Денисом Малюською вийде на YouTube-каналі та сайті Радіо Свобода о 15:30 11 жовтня.