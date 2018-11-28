Манафорт назвав наклепом інформацію про зустріч із засновником Wikileaks

Американський політтехнолог, колишній голова виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт заперечує, що зустрічався із засновником сайту Wikileaks Джуліаном Ассанжем.

Поширену про це інформацію видання The Guardian Манафорт назвав наклепом.

«Історія є повністю неправдивою і зумисне наклепницькою. Я ніколи не зустрічався із Джуліаном Ассанжем, або будь-ким, пов’язаним із ним… Ми розглядаємо усі варіанти дій у юридичній площині щодо Guardian, які наполягають на цій історії навіть після того, як мої представники поінформували їх, що вона неправдива», – йдеться у заяві Манафорта, поширеній у США.

Раніше британське видання The Guardian з посиланням на джерела повідомило, що Манафорт кілька разів зустрічався із засновником проекту WikiLeaks Ассанжем. За повідомленням, Манафорт щонайменше тричі – в 2013, 2015 і 2016 роках – вів таємні переговори з Ассанжем в посольстві Еквадору в Лондоні, де Ассанж живе вже кілька років.

Читайте також: Угода Манафорта зі слідством може зменшити його шанси на помилування

Що було предметом переговорів, джерела The Guardian не повідомляють. Однак саме на сайті WikiLeaks були опубліковані документи Демократичної партії США, здобуті за допомогою хакерської атаки – як стверджують американські спецслужби, організованої Росією. У зв’язку з цим британська газета припускає, що зустрічі Манафорта й Ассанжа могли б зацікавити спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне російське втручання у вибори президента США.

WikiLeaks також заперечила повідомлення газети, заявивши, що «готова посперечатися з Guardian на мільйон доларів і голову її редактора, що Манафорт ніколи не зустрічався з Ассанжем».