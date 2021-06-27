У Львові помер 23-річний учасник марафону. Поліція з’ясовує обставини

Під час подолання дистанції у 21 кілометр на півмарафоні у Львові в неділю помер 23-річний учасник забігу, перед тим знепритомнівши, – за 200 метрів до фінішу.

Неподалік були працівники Мальтійської служби, а за 5 хвилин на місце прибула бригада швидкої допомоги, яка продовжила реанімаційні заходи, але, врятувати хлопця не вдалося. Інших деталей поки немає. За словами організаторів марафону, 23-річний учасник раніше долучався до київського півмарафону, в 2019 році, і планував покращити свій результат на львівському.

«Кожен учасник забігу застрахований, рідні загиблого отримають фінансову допомогу», – заявив Дмитро Черніцький, генеральний директор Run Ukraine.

«Сьогодні сталася велика біда. Висловлюємо щирі співчуття рідним учасника. Наше завдання – зробити так, щоб таких трагедій більше ніколи не повторювалось. Правоохоронні органи будуть з’ясовувати всі деталі загибелі хлопця», – сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Півмарафон у Львові проходив ушосте, летальний випадок на цьому заході стався вперше.