Стартував зимовий марафон написання листів українцям в російському ув’язненні

Центр громадянських свобод спільно з Euromaidan Press починає традиційний зимовий марафон листів для українців, які перебувають у російському ув’язненні.

«Зимові свята в неволі зустрічатимуть щонайменше 102 громадянина України – за ґратами в Росії і в окупованому Криму, і понад 200 українців в підвалах окупованого Донбасу. Серед них: правозахисник Емір-Усеїн Куку, координатор «Кримської солідарності» Сервер Мустафаєв, цивільні журналісти Марлен Асанов і Ремзі Бекіров, ювелір Віктор Шур, журналіст Дмитро Штибліков, військовослужбовці Юрій Гордійчук та Павло Корсун, музейна співробітниця Олена Пех, музикант Валерій Матюшенко і багато інших», – зазначають організатори марафону.

Упродовж грудня-січня організатори публікуватимуть слова в’язнів Кремля, їхніх родичів і відомих небайдужих українців, серед яких журналіст і блогер із Криму, автор проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Павло Казарін, український режисер із Криму Ахтем Сеїтаблаєв, український журналіст і телеведучий Юрій Макаров, український режисер із Криму Олег Сенцов.

«Листи з волі – це ковток свободи, зв’язок із зовнішнім світом і величезна моральна підтримка. Листи нагадують бранцям, що про них не забувають, що за їхнє звільнення борються, чекають на свободі», – зазначають організатори.

Вони також закликають зробити фото листа або селфі з ним і опублікувати в соцмережах із хештегами #ЗимовийМарафон #WinterMarathon #LetMyPeopleGo #PrisonersVoice.

З повною інструкцією для написання листів українцям в російському ув’язненні і адресами в'язниць можна ознайомитися тут.

16 грудня Генеральна асамблея ООН схвалила оновлену і посилену резолюцію про ситуацію з правами людини в анексованому Криму.

Влада України, Меджліс кримськотатарського народу і правозахисні організації регулярно говорять про переслідування і порушення прав у Криму. У Кремлі це постійно заперечують.