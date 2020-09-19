Міністр фінансів: дефолт виключається

Український уряд виключає можливість дефолту, повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Виключається… Я простий наведу приклад. Ви живете на майданчику із сусідами. Ви прийшли до них одного разу і кажете: позичте мені гроші – мені потрібно купити холодильник. Сусіди скинулися – ви купили холодильник», – сказав Марченко в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

І через якийсь час ви не можете віддати всю суму й пропонуєте віддати половину, продовжує міністр.

«Сусіди кажуть: ти ж наш сусід, добре, вибачимо. І Аргентина так робила 9 разів. Як ви думаєте, чи можна 9 разів обманювати своїх сусідів? Це нормальна практика? Я вважаю, що навіть один раз, якщо ви так зробите, наступного разу вам просто двері не відкриють», – додав Марченко.

Він вважає, що це не та практика, яку варто копіювати і про яку варто говорити.

«Коли про це кажуть шановні народні депутати, то у мене волосся стає дибки. Думаю: добре, це можна зробити раз, а потім забудьте про все інше років на 5. Вам не буде ніхто довіряти. Ми це вже проходили, до речі», – зазначив міністр фінансів.

У травні 2019 року, незабаром після інавгурації президента України Володимира Зеленського, український бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв’ю виданню Financial Times заявив, що Україні слід оголосити дефолт. Він зазначив, що Аргентина багато разів зазнавала дефолту, але її борги були реструктуровані і у країни «все нормально».