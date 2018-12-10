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10 Грудень 2018, Київ 12:43
Новини | Події

Марчук: лінія зіткнення на Донбасі наполовину не збігається з тим, що підписали у Мінську

Марчук: Україні варто активніше озвучувати порушення чи невиконання Мінських угод Росією і підконтрольними їй угрупованнями перед міжнародними партнерами

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Нинішня фактична лінія зіткнення у зоні конфлікту на сході України наполовину не збігається з лінією зіткнення, визначеною Мінськими домовленостями, заявив на конференції у Києві представник України у Тристоронній контактній групі на Мінських переговорах Євген Марчук.

«Визначили лінію зіткнення (у вересні 2014 року - ред.). Сторони взяли зобов'язання, що ця лінія залишається константою, що жодна зі сторін не буде наступати. На сьогодні де-факто лінія зіткнення наполовину не збігається з лінією, яку всі погодили. Незабаром після домовленостей захоплюють Дебальцеве, захоплюється 1648 квадратних кілометрів», – наголосив Марчук.

Він зазначив, що це – лише один із прикладів порушення чи невиконання Росією і підконтрольними їй угрупованнями бойовиків Мінських угод.

На думку Євгена Марчука, Україні варто активніше озвучувати такі приклади перед міжнародними партнерами.

«В України є достатній інформаційний ресурс по Мінському процесу, щоб активно використовувати його, доводити цю інформацію хоча б до тієї частини, що є впливовими фігурами на Заході, щоб було розуміння, що відбувається», – зазначив дипломат.

Марчук став представником України у ТКГ у Мінську у листопаді цього року. Він змінив на цій посаді колишнього президента України Леоніда Кучму.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи заплановане на 19 грудня.

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