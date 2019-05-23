Марчук: бойовики підтверджують лише 27 утримуваних в ОРДЛО зі 107

Підтримувані Росією бойовики підтверджують 27 із 107 утримуваних в окупованих районах Донецької та Луганської областей, повідомив Євген Марчук, який донедавна працював офіційним представником України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

«Обмінялися списками. Ми передали «туди» по відповідній процедурі за участю ОБСЄ і Міжнародного Червоного Хреста (МЧХ) детальний список на 107 осіб, про яких ми точно знаємо, що вони живі і навіть знаємо, де вони там перебувають. Але нам через якийсь час з того боку відповідають, що «вони» встановили тільки 27 осіб. А про інших наших 80 людей вони нічого не знають і вони їх не знайшли», – написав Марчук у Facebook.

За його словами, одного разу до переліку «незнайдених» потрапили двоє українських військових, яких офіційно відвідував представник ОБСЄ Тоні Фріш.

«На мій погляд, це може бути пов’язано тільки з одним. Більшість із цих 80 наших могли бути піддані важким тортурам і сліди цих тортур зразу ж видимі. А це Гаага», – заявив Марчук.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Останній великий обмін утримуваними особами відбувся 27 грудня 2017 року. Він був запланований за формулою «306 (тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики – ред.) на 74 (військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною – ред.)». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.