Тест на наркотики прем’єрки Фінляндії виявився негативним після поширеного у мережі відео з вечірки

Тест на наркотики, зроблений прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін після критики відео її танців на вечірці, виявився негативним, повідомила влада країни 22 серпня.

36-річна Марін сказала, що минулого тижня вона пройшла тест на наркотики на тлі критики з приводу відео її танців із друзями на приватній вечірці.

Марін сказала, що засмучена тим, що відео з приватної вечірки було поширене в інтернеті, оскільки було призначене для перегляду лише друзями.

Марін, яка у грудні 2019 року стала наймолодшим чинним керівником уряду у світі, також заявила, що її здатність виконувати свої офіційні обов’язки не постраждала тієї ночі, і що вона залишила б вечірку, якби мала необхідність працювати.

Деякі фіни висловили підтримку Марін, дехто навпаки розкритикував її.

У мережі на підтримку прем’єрки Фінляндії жінки запустили флешмоб #SolidaritywithSanna, де викладають відео з танцями і веселощами.