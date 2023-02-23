Напрямок Маріуполя уже не є «абсолютно недосяжним» – ОК «Південь»

Напрямок Маріуполя для українських військових уже не є «абсолютно недосяжним», заявила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

«На даному етапі ми можемо тільки констатувати, що віддаленість – це дуже відносне поняття. Те, що вважається наскільки віддаленим, що недосяжне, – не завжди так є. Напрямок Маріуполя для нас уже не є абсолютно недосяжним», – заявила вона в ефірі національного телемарафону, коментуючи «бавовну» на тимчасово окупованій території.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграмі повідомляв про кілька вибухів в тимчасово окупованому Маріуполі 22-23 лютого. Зокрема, за його даними, на закритій території металургійного комбінату імені Ілліча. Російські окупанти 23 лютого заявили про роботу ППО в районі морського порту Маріуполя.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано більшу частину забудови.