Радникові мера Маріуполя відомо, хто підпалив «Український дім» в окупованому місті

В окупованому Маріуполі пожежу в колишньому Будинку металургів («Український дім»), про яку раніше повідомляла Маріупольська міська рада, влаштували українські підлітки – вони принесли в будівлю снаряд і підпалили його, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Підлітки – це 16-18 років. Це дуже погано, що у Маріуполі дуже легко знайти вибухівку, будь-який снаряд, гранату. Це не поодинокі випадки, але найбільші та кричущі. Це демонструє як у маріупольців, які чекають на деокупацію, рветься терпець і вони йдуть на такі витівки і активні дії. Тому що режим посилюється постійно: намагаються їх переконати, включають різні засоби впливу», – каже Андрющенко.

За його словами, окупаційна влада вже шукає підлітків, але наразі вони у безпечному місці.

«Ми знайшли їх набагато швидше. Зрозуміло, що всі заходи безпеки прийняті. Фактично, їх не знайдуть. На сьогоднішній день ми можемо це абсолютно точно стверджувати, тому що разом з нашим супротивом вже прийняли необхідні заходи для того, щоб люди були в безпеці. Єдине– може далі відбуватися затримання інших маріупольців. Цим «страждає» окупаційна влада, просто випадковими затриманнями абикого, лише щоб відзвітувати», – додає Андрющенко.

Напередодні у мережі з’явилася інформація про пожежу в «Українському домі» в Маріуполі, колишній будинок культури металургів. Відео масштабної пожежі оприлюднила Маріупольська міська рада. За словами місцевих мешканців, пожежа виникла внаслідок вибуху снаряду, який принесли у будівлю невідомі.

Маріуполь з 20 травня 2022 року перебуває під окупацією РФ.