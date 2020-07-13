У Маріуполі запустили будівництво станції питної води – посол Франції

У Маріуполі за підтримки посольства Франції почали будувати станцію питної води, повідомив голова посольства Етьєн де Понсен.

Він зазначив, що запуск будівництва відбувся за участі міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

«Французьке фінансування обсягом 64 мільйони євро від Казначейства Франції на реалізацію цього крупного проекту допомоги Франції Сходу України. Підписання фінансової угоди між Міністерство фінансів України та містом Маріуполь є останнім адміністративним етапом. Нашою єдиною метою Франції та України віднині є початок робіт, аби у 2023-2024 роках Маріуполь отримав питну воду», – написав де Понсен у своєму Твітері.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Резніков також прокоментував запуск проєкту.

«Дякую нашим добрим друзям і партнерам за підтримку», – написав він.

13 липня Міністерство фінансів повідомило, що міністр Сергій Марченко підписав субкредитний договір із міською владою Маріуполя та комунальним підприємством «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».

Договір передбачає залучення пільгового кредиту від Уряду Франції в особі компанії Natixis в розмірі 64 млн євро.