Мер Маріуполя повідомив, скільки треба грошей на «швидке відновлення» і «розбудову міста»

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко назвав суми, які, за його словами, необхідні для «швидкого відновлення» зруйнованого міста після його деокупації і для подальшої розбудови.

«Я поясню. Є дві частини. Тобто ми з вересня місяця працювали над тим, щоб сформувати план швидкої дії нашої. Тобто комунальні підприємства, освіта, медицина мають відновитися у місті Маріуполі, що для того треба зробити. Ми взяли 12 напрямків і порахували, що ми маємо зробити з водопостачанням, з електрозабезпеченням, теплозабезпеченням і скільки це коштує. 14 мільярдів гривень», – сказав Бойченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, швидке відновлення – це вода, тепло, світло, комунальний транспорт.

«А якщо ми кажемо про розбудову міста, тобто відродження міста, то інші гроші треба, щоб відродити те, що сьогодні знищила російська армія в місті Маріуполь – 14,5 мільярдів євро. Це місто Маріуполь», – додав мер.

Відповідаючи на запитання про те, коли він очікує звільнення Маріуполя від окупантів, Бойченко послався на дані військових, які, за його словами, отримує.

«Хлопці кажуть, що щось найближчим часом розпочнеться, що будуть три напрямки і вони будуть рухатися вперед, що у цьому напрямку є Маріуполь. І ми маємо надію, що воно так і буде, і що Маріуполь буде звільнений. Коли? Це питання відкрите. Ми так хочемо... Чи так буде? Це питання. А ми хочемо, щоб вже восени ми повернулися до Маріуполя. І під це ми готували ці плани. І під це ми рахували бюджети. Під це ми готували і кадрове забезпечення і інші речі», – сказав мер.

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.