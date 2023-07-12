Окупаційні війська РФ переміщують боєкомплекти і техніку на Запоріжжя – радник мера Маріуполя

Російські військові почали перевозити боєкомплекти та військову техніку з окупованого Маріуполя у Запорізьку область, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок».

За його словами, перевезення боєкомплектів і техніки з міста відбувається постійно, однак за останні дні пожвавішало.

«Вчора ввечері ми побачили вже і боєкомплекти, побачили знову і техніку, що до того не було. І побачили, що, якщо до цього воно йшло в бік Бердянська здебільшого, то сьогодні ми бачимо і можемо сказати, що поїхало в бік Пологів, по лінії Нікольське-Розівка-Пологи, в ту частину Запорізької області», – розповів Андрющенко.

Андрющенко вважає, що такі дії окупаційних військ свідчать про те, що для них зараз неактуальним є формування нових резервів на території Маріуполя. Разом з тим оперативні склади з боєкомплектами та технікою у Маріуполі окупаційні сили розташовують впритул до житлових будинків, щоб прикриватися цивільними, каже він.

«20-30 метрів від дев’ятиповерхівок. Зрозуміло, що це і є той самий щит, який забезпечує зону безпеки для їхніх оперативних складів на території Маріуполя», – сказав Андрющенко.

7 липня британська розвідка повідомляла, що Росія створила нове військове формування в Маріуполі. Йдеться про Азовський військово-морський округ, що буде підпорядкований Чорноморському флоту Росії і, за повідомленнями, матиме вісім військових кораблів, серед них три сучасних корвети, які можуть запускати ракети «Калібр».

Маріуполь з 20 травня 2022 року перебуває під окупацією РФ.