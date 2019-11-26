Стан пораненої в Мар’їнці цивільної стабільний – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 25 листопада втрат серед українських військових не було, але є постраждалі серед цивільного населення, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили вели вогонь зі стрілецької зброї по населеному пункту Мар’їнка. «Громадянка Юлія Т. йшла містом зі своєю маленькою півторарічною донькою. Куля пробила жінці грудну клітку та влучила у ліве плече. За оцінками лікарів, стан пораненої стабільний», – ідеться в повідомленні.

За даними штабу, 25 листопада бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметри.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» немає повідомлень про бойові дії 25 листопада.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.