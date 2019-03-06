«Сто років самотності» Ґабріеля Ґарсіа Маркеса вперше екранізують

Американський стрімінговий сервіс Netflix зніме серіал за романом нобелівського лауреата, колумбійського письменника Ґабрієля Ґарсія Маркеса «Сто років самотності», повідомив сервіс на своїй сторінці у Twitter.

«Це перший і єдиний раз за більш ніж 50 років, коли його родина дозволила адаптувати твір на екрані», – повідомили у Netflix.

За попередніми даними, стрічка буде іспанською мовою за участі як продюсерів синів Маркеса. Очікується, що зйомки проходитимуть переважно в Колумбії.

Роман «Сто років самотності» Ґабріеля Ґарсіа Маркеса – один з найбільш популярних творів латиноамериканської літератури. Роман описує історію життя родини Буендіа та їхнього містечка Макондо впродовж ста років.