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06 Березень 2019, Київ 22:32
Новини | Міжнародні

«Сто років самотності» Ґабріеля Ґарсіа Маркеса вперше екранізують

Ґабрієль Ґарсія Маркес помер у 2014 році

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Американський стрімінговий сервіс Netflix зніме серіал за романом нобелівського лауреата, колумбійського письменника Ґабрієля Ґарсія Маркеса «Сто років самотності», повідомив сервіс на своїй сторінці у Twitter.

«Це перший і єдиний раз за більш ніж 50 років, коли його родина дозволила адаптувати твір на екрані», – повідомили у Netflix.

За попередніми даними, стрічка буде іспанською мовою за участі як продюсерів синів Маркеса. Очікується, що зйомки проходитимуть переважно в Колумбії.

Роман «Сто років самотності» Ґабріеля Ґарсіа Маркеса – один з найбільш популярних творів латиноамериканської літератури. Роман описує історію життя родини Буендіа та їхнього містечка Макондо впродовж ста років.

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