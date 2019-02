«Netflix для новин» від Apple: як і для чого компанія може змінити фокус

Як повідомляють західні ЗМІ, 25 березня компанія Apple матиме чергову презентацію. Але очікувати на революційні гаджети, можливо, не варто. Компанія, кажуть спостерігачі, з падінням продажів починає фокусувати увагу на інших різновидах послуг. Одну з них вже встигли назвати «Netflix для новин». Люди отримуватимуть доступ до статей світових ЗМІ в обмін на щомісячну абонплату – тобто це так само, як працює, наприклад, Apple Music чи Spotify.

Кожна презентація компанії Apple – подія досить масштабна. На неї чекають прихильники й конкуренти продукції компанії, а в ЗМІ починають з’являтися здогадки про те, що ж цього разу компанія запропонує споживачам.

Apple змінює фокус?

Як повідомляє видання BuzzFeed із посиланням на власні джерела, сподіватися на довгоочікувану появу нового покоління навушників AirPods або iPad Mini, ймовірно, цього разу не варто.

А чого варто очікувати – так це нового новинного сервісу. Чутки про такі плани з’явилися вже давно.

«Додавання нових послуг підписки допомогло б Apple зміцнити доходи від послуг, на які розраховує компанія для стимуляції зростання, бо продажі iPhone падають. Доходи від продажів iPhone знизилися на 15 відсотків у четвертому кварталі 2018 року, роки минають, і справи з продажами телефона не виглядають яскраво», – мовиться в статті американського телемовця CNBC.

Іншими словами, нові кроки Apple пов’язують зі спробами заробити не на техніці – як це було раніше, – а на послугах.

Оглядач видання Forbes пише про те, що наступний iPhone має мати потрійну камеру. Але це, на його думку, не є інновацією. Компанія, радше, переймає тренди від інших, а не задає свої.

Окрім новинного сервісу, західні ЗМІ також пишуть про появу аналогу Netflix як такого – тобто свого власного стрімінгового сервісу від Apple.

Проблема з розподілом прибутку

Плата за доступ до новинних джерел через Apple має становити 10 доларів США на місяць, мовиться у BuzzFeed. Але, за словами автора, вона може змінитися через те, що провідні видання і компанія Apple не можуть домовитися про остаточні умови співпраці.

Половину доходу від абонентської плати компанія хоче забирати собі, а половину – ділити між виданнями. І ще, дохід ґрунтуватиметься на тому, скільки часу підписники витрачатимуть на контент кожного конкретного видання, пише The Wall Street Journal.

Незадоволені видання

The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляє, що видання не задоволені запропонованими Apple умовами – серед ЗМІ також The New York Times і The Washington Post.

Мова також іде про те, що компанія Apple не хоче ділитися із виданнями інформацією про користувачів – такими, як електронна адреса. А такі дані, у свою чергу, необхідні виданням для розбудови мережі своїх абонентів.

Сама компанія Apple відносно невисокою ціною на доступ до різних видань має виграти від великої кількості підписників, та видання занепокоєні такою низькою ціною, адже пряма підписка на деякі провідні світові видання перевищує 30 доларів, і дохід іде прямо до їхніх кишень.