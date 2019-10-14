«Свободу Марківу!» – марш на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця відбувся в Києві

У Києві біля Міністерства закордонних справ зібралися близько сотні людей, активісти, друзі та рідні нацгвардійця Віталія Марківа, якого в липні італійський суд засудив до 24 років ув’язнення.

Учасники маршу передали звернення до Міністерства закордонних справ з вимогою активізації процесу звільнення Віталія Марківа.

Після цього учасники маршу вирушили до посольства Італії, до посольства також передали звернення із закликом звільнити Віталія Марківа.

Акцію також відвідав ексв’язень Кремля, український режисер Олег Сенцов.

У липні суд присяжних Павії засудив солдата до 24 років в’язниці, визнавши його «активним співучасником умисного убивства» італійського фотографа Адреа Роккеллі 5 років тому під час воєнних дій на Донбасі.

10 жовтня суд присяжних Павії поширив мотиваційну частину вироку солдатові. У документі сказано, що суд вирішив засудити Віталія Марківа «за фізичне сприяння та активну участь в убивстві італійського фоторепортера і його російського перекладача».

Засудивши солдата на 24 роки, присяжні не застосували щодо нього пом’якшувальних обставин, про що просив прокурор, вимагаючи на суді 17 років ув’язнення.

Як мовиться у тексті вироку, присяжні збільшили міру покарання на додаткових 7 років через те, що солдат не визнав своєї вини і відповідальності побратимів і України за «злочин на війні».

Сторони захисту й обвинувачення наразі не коментували обґрунтування суду першої інстанції. За даними Радіо Свобода, адвокати українського військового тепер готуватимуть матеріал для оскарження рішення суду Павії в апеляційному суді Мілана. Відповідно до юридичної процедури, від дня публікації мотивації вони мають 45 днів для подачі апеляції.