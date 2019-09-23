Італійський адвокат Віталія Марківа закликає до дій українську владу і медіаспільноту

В очікуванні мотивувальної частини вироку нацгвардійцю Віталію Марківу, засудженому в Італії, офіційний Київ повинен розгорнути серйозну інформаційну кампанію і поширювати правду про процес як в Україні, так і за кордоном. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив Раффаеле Делла Валле, італійський адвокат солдата Віталія Марківа, який понад два роки перебуває під вартою у міланській в’язниці.

На думку захисника, українська влада повинна пояснювати журналістам, що солдат Марків не винен, адже немає доказів його причетності до трагічного інциденту біля Слов’янська Донецької області 24 травня 2014 року, коли внаслідок перехресного вогню загинули фотограф Андреа Роккеллі і його перекладач, російський дисидент Андрій Миронов. Інформувати громадськість слід не на основі телефонних розмов, а на основі матеріалів процесу, наголошує правник.

«Досі до мене ніхто не звернувся, щоб зробити переклад мого заключного виступу на суді», – сказав Делла Валле. На його переконання, «влада України має наполягати, що Марків – воєнний в’язень, бо ж інцидент відбувся в умовах війни». Щоб активізувати увагу до справи, парламент України мав би також заявити про свій протест на несправедливий вирок, радить адвокат. В іншому випадку наслідки для Києва можуть бути невтішними, вважає Делла Валле, «бо у світі пануватиме меседж суддів Павії, а саме: в Україні «воює військо злочинців», під командуванням криміналів, а Росія там «визволяє» територію від злочинців».

Мотивувальна частина вироку Віталію Марківу має бути оприлюднена вже за два з половиною тижні, хоча суд присяжних міста Павії може попросити відстрочку і подати текст пізніше. Маючи мотивацію, захисники українця почнуть готувати оскарження рішення павійського суду.

Апеляційний суд Мілана, де адвокати збираються оскаржувати вирок, може ухвалити наступні рішення: підтвердити вирок, зменшити термін перебування у в’язниці, виправдати засудженого або ж дати розпорядження про проведення розслідування на місці події в Україні, чого безуспішно домагався захист протягом процесу у Павії. Раффаеле Делла Валле впевнений, що судді у Мілані мають виправдати Віталія Марківа через відсутність мінімальних доказів його причетності до смерті іноземців на Донбасі.

Адвокат повідомив Радіо Свобода, що регулярно відвідує підзахисного у в’язниці. «Марків почувається спокійним, солдат готовий до наступного етапу боротьби і вірить у позитивне для нього завершення справи в міланському суді», – сказав він.

12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Влада України та суспільство негативно відреагували на рішення італійського суду. Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ «повернути в Україну засудженого в Італії Віталія Марківа». Згодом у телефонній розмові з італійським прем’єром Джузеппе Конте глава української держави «висловив стурбованість невиправдано жорстоким рішенням суду».