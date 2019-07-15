Аваков закликав посла Італії вирішити кризу навколо Марківа на рівні керівництва держав

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з послом Італії Давіде Ла Чечіліа закликав вирішити кризу навколо засудження в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа на рівні керівництва держав і спільно знайти рішення, як повернути бійця додому.

Він також нагадав про незмінну офіційну позицію Києва: вирок італійського суду несправедливий, політизований і необ’єктивний, бо матеріали справи підтвердили непричетність Марківа до інкримінованого йому злочину – нібито причетності до вбивства 2014 року італійського журналіста Андреа Роккеллі, який перебував у лавах російських гібридних формувань неподалік окупованого на той час Слов’янська під час їхнього бою проти українських військ.

Аваков привернув увагу й до того, що італійський уряд і суспільство мають пам’ятати, що Донбас і Крим – це територія України, тому будь-яке відвідування громадянами Італії тимчасово окупованих Росією українських територій не через державний кордон України є порушенням українських законів.

«Я б не хотів, щоб в Україні Італія асоціювалася із проросійським урядом, вважалася прибічником сепаратистів і найманців. А зараз у суспільстві саме така думка. Правда у тому, що Марків реально не мав стосунку до загибелі італійського фоторепортера… Роккеллі загинув, поїхавши на Донбас нелегально. Ми чекаємо від уряду Італії демонстративних кроків, які покажуть зацікавленість у вирішенні цієї кризи», – наголосив міністр Аваков.

Як повідомили в департаменті комунікації МВС, посол Ла Чечіліа у відповідь сказав, що до офіційної публікації рішення суду він не може коментувати цю справу, адже судова влада в Італії є незалежною. «Ми розуміємо ваше занепокоєння і те, наскільки ця ситуація може вплинути на наші відносини. Ми намагатимемося знайти спільне рішення та показати українському та італійському суспільству відкритість цього процесу», – додав він.

12 липня суд в італійському місті Павії засудив до 24 років позбавлення волі бійця Національної гвардії України, що підпорядкована МВС, Віталія Марківа, який має громадянства України й Італії. Суд визнав його винним у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. При цьому обвинувачення вимагало терміну в 17 років; прокурор у справі Андреа Дзаннончеллі заявив, що здивований таким суворим вироком суду.

Захист нацгвардійця доводив, що про причетність Марківа до загибелі Роккеллі і його перекладача з Росії не може бути мови, бо в його підрозділі не було на озброєнні мінометів, із яких, за повідомленнями, обстріляли групу бойовиків, серед яких були журналісти. Крім того, вони звертали увагу, що так само не має ніяких даних, що той обстріл був здійснений із боку українських військ, а не самих бойовиків.

Того ж дня Аваков уже назвав вирок Марківу несправедливим і ганебним і заявив, що він буде оскаржений. Про плани оскаржити рішення суду, як тільки він надасть його повний текст, в апеляційному суді Мілана заявляв і чільний адвокат нацгвардійця Раффаеле Делла Валле, який назвав це рішення політичним і порівняв його з рішеннями часів Середньовіччя.

Також і президент України Володимир Зеленський доручив керівництву Міністерства закордонних справ і Генеральної прокуратури «докласти максимум зусиль» для повернення українця з Італії.

Віталія Марківа затримали в Італії, куди він прибув відвідати родину у відпустку зі служби в Нацгвардії, 30 червня 2017 року за підозрою у причетності до вбивства Андреа Роккеллі. Весь час слідства і суду він перебував за ґратами.

Віталій Марків іще підлітком разом із родиною перебрався до Італії, де отримав також італійське громадянство. Під час Революції гідності повернувся до України, брав участь у подіях на Майдані в Києві, а після початку агресії Росії на Донбасі пішов добровольцем до Національної гвардії України, де пізніше перейшов на контракт.

Андреа Роккеллі разом із перекладачем, громадянином Росії Андрієм Мироновим, перебуваючи в лавах російських гібридних сил, потрапив 24 травня 2014 року під мінометний обстріл неподалік окупованого на той час Слов’янська Донецької області. Обидва внаслідок того обстрілу загинули. Ще один іноземець, що був із ними, французький журналіст Вільям Роґелон, зазнав тоді поранень. На суді у справі Марківа він виступив як свідок обвинувачення.

Уже в той час, 25 травня 2014-го, тодішній перший віце-премʼєр Віталій Ярема повідомляв, що Андреа Роккеллі загинув під Словʼянськом унаслідок мінометного обстрілу з боку членів незаконних збройних формувань. Такі ж дані – що загибель сталася внаслідок обстрілу з боку російських гібридних сил – пізніше з’ясувало українське розслідування загибелі журналіста й перекладача, яке, проте, не змогло встановити винних поіменно.

Також того ж дня, 25 травня 2014 року, прес-центр тодішньої антитерористичної операції повідомив, що загиблі і потерпілі не узгоджували з українською стороною своїх дій у зоні АТО.

А вже 2017 року, після затримання Віталія Марківа в Італії, заступник генерального прокурора України Євген Єнін нагадав, що загиблий журналіст перебував на окупованій частині Донбасу без дозволу Києва.