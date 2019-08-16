Ув’язненому в Італії Віталію Марківу виповнилося 30 років

Військовослужбовцю Нацгвардії Віталію Марківу виповнилося 30 років. Це вже третій день народження, який нацгвардієць зустрічає в ув’язненні, але перший – після оголошення йому обвинувального вироку.

Зокрема зі святом Марківа привітало Міністерство внутрішніх справ, до якого входить Нацгвардія.

«Наш герой, наш красень, наш захисник, вся Україна чекає тебе вдома! І в цей день ми хочемо побажати скорішого повернення!» – йдеться в привітанні МВС.

12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим і заявив, що він буде оскаржений.

Захист Марківа назвав вирок «політичним» і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

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Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ «докласти максимум зусиль» для повернення Марківа.