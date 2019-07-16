НСЖУ про вирок Марківу: пряма відповідальність за загибель італійського журналіста лежить на Росії

Національна спілка журналістів України засуджує вирок, винесений судом в Італії у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого до 24 років ув’язнення за звинуваченням у причетності до вбивства італійського журналіста на Донбасі в 2014 році.

У НСЖУ наголошують, що пряма відповідальність за трагедію, що призвела до загибелі Андреа Рокеллі, лежить на Росії – країні-агресорі, яка розв’язала війну на сході України.

«Ми усвідомлюємо, що загибель журналіста під час виконання професійних обов’язків завжди є надзвичайною подією. Тому розуміємо, чому суд над українським військовослужбовцем опинився в центрі уваги італійської преси. Керівництво Національної спілки журналістів України провело консультації з Надвичайним і Повноважним Послом України в Італії Євгеном Перелигіним. За інформацією дипломата, висвітлення процесу над Марківим в італійських медіа було упередженим… У провідних газетах вийшли публікації із заголовками, де українця ображають, називають «кіллером», хоча вирок стосовно нього не набув чинності», – йдеться в заяві НСЖУ, оприлюдненій 16 липня.

У спілці заявили, що готують звернення до Національної федерації преси Італії (FNSI), яка виступила однією зі сторін процесу, щодо обставин розгляду справи і висвітлення її перебігу італійськими журналістами.

«Закликаємо Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції, Генеральну прокуратуру, Національну поліцію зробити все можливе для оскарження вироку і повернення Віталія Марківа додому. При цьому правоохоронні органи України мають продемонструвати італійській стороні свою здатність не лише робити гучні заяви, а й професійно проводити належне розслідування», – йдеться в заяві.

12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим і заявив, що він буде оскаржений.

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Захист Марківа назвав вирок «політичним» і заявив про намір подати апеляцію.

Два роки нацгвардієць Віталій Марків з українським та італійським громадянством перебував під вартою у міланський в’язниці. Протягом року, відколи триває процес у Павії, відбулися 17 засідань.