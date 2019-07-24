Зеленський – прем’єрові Італії: важливо, щоб розгляд апеляції в справі Марківа був неупередженим

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду в італійській Павії у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа. Як повідомляє пресслужба українського президента, Зеленський провів розмову з Конте 24 липня.

«Глава держави запропонував правову допомогу України у проведенні ґрунтовної спільної експертизи обставин смерті Андреа Роккеллі. Він висловив стурбованість невиправдано жорстким рішенням суду і підкреслив важливість неупередженого розгляду цієї справи італійським Апеляційним судом», – йдеться в повідомленні.

Зеленський також подякував Італії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і відзначив важливість збереження режиму санкцій проти Росії як дієвого механізму забезпечення виконання Москвою Мінських домовленостей.

12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим і заявив, що він буде оскаржений.

Захист Марківа назвав вирок «політичним» і заявив про намір подати апеляцію.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ «докласти максимум зусиль» для повернення Марківа.