Мародерів, які вкрали техніку зі складів аеропорту «Бориспіль», відправили до колонії – поліція

Групу мародерів, яка 28 лютого на території аеропорту «Бориспіль» на шістьох автобусах намагалась викрасти зі складів комп’ютерну техніку на 10 мільйонів гивень, відправили до Мартусівської (Бориспільської колонії), повідомила пресслужба поліції Київської області.

Згідно з повідомленням, Бориспільський міськрайсуд Київської області взяв мародерів під варту з можливістю внесення застави у майже 250 тисяч гривень кожному.

«Навіть, якщо група мародерів і внесе заставу, сума в понад 6 мільйонів гривень на потреби захисників України зараз не буде зайвою», – прокоментував очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

У четвер, 3 березня Веровна Рада на закритому засіданні проголосувала за законопроєкт про посилення покарання за мародерство, виправдання дій агресора і антиукраїнську пропаганду.