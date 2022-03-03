Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Мародерів, які вкрали техніку зі складів аеропорту «Бориспіль», відправили до колонії – поліція

За скоєне затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі

Групу мародерів, яка 28 лютого на території аеропорту «Бориспіль» на шістьох автобусах намагалась викрасти зі складів комп’ютерну техніку на 10 мільйонів гивень, відправили до Мартусівської (Бориспільської колонії), повідомила пресслужба поліції Київської області.

Згідно з повідомленням, Бориспільський міськрайсуд Київської області взяв мародерів під варту з можливістю внесення застави у майже 250 тисяч гривень кожному.

«Навіть, якщо група мародерів і внесе заставу, сума в понад 6 мільйонів гривень на потреби захисників України зараз не буде зайвою», – прокоментував очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Закрите засідання Ради: у секреті та з важливими законами (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Закрите засідання Ради: у секреті та з важливими законами (фотогалерея)

За словами депутатів, з міркувань безпеки точні дата та час засідання тримались у секреті

У четвер, 3 березня Веровна Рада на закритому засіданні проголосувала за законопроєкт про посилення покарання за мародерство, виправдання дій агресора і антиукраїнську пропаганду.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG