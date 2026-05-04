Марта Костюк після перемоги в Мадриді вперше увійшла до топ-15 тенісисток світу

Українська тенісистка Марта Костюк завдяки перемозі на турнірі WTA 1000 в Мадриді вперше увійшла до числа 15 найкращих тенісисток планети, піднявшись на 15-ту позицію з 23-ї. Дотепер найвищим досягненням 23-річної киянки був 16-й рядок у рейтингу, досягнутий у червні 2024 року.

Перемога, здобута 2 травня у фіналі мадридського турніру над нейтральною тенісисткою, восьмою ракеткою світу Міррою Андрєєвою (6:3, 7:5), стала для українки 11-ю поспіль на турнірах Жіночої тенісної асоціації (WTA). Перед тим, як виграти шість поєдинків у Мадриді, Марта Костюк стала тріумфаторкою турніру WTA 250 у французькому Руані, де здобула п’ять перемог.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка в Мадриді виступила невдало, опустилася на 10-ту позицію рейтингу, втративши три місця.

До чільної світової сотні входять ще четверо українок – Даяна Ястремська (52-га в рейтингу WTA), Юлія Стародубцева (57), Олександра Олійникова (68) і Ангеліна Калініна (93).

Очолює список найкращих нейтральна Арина Соболенко, другою йде представниця Казахстану Олена Рибакіна, третьою – Іґа Свьонтек із Польщі. Мірра Андрєєва, яку в Мадриді перемогла Марта Костюк, завдяки виходу до фіналу престижного змагання піднялася на сьому сходинку світового рейтингу.