В ексдепутата Мартиненка прокоментували рішення швейцарського суду, про яке розповіли «Схеми»

У пресслужбі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка прокоментували рішення Федерального кримінального суду Швейцарії, про яке напередодні писали «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

У пресслужбі заявили, що рішення ще не набрало чинності й повідомили, що вже подали на нього апеляцію.

Про рішення швейцарського суду, яке визнало Миколу Мартиненка та ще одного громадянина України Павла Скаленка винними у відмиванні 2,8 мільйона євро через швейцарську фінансову систему «в складі злочинного угруповання», напередодні розповіли журналісти програми «Схеми» із посиланням на три джерела, обізнані в процесі. За даними журналістів «Схем», адвокати Мартиненка у Швейцарії повідомили суду, що подають апеляцію на це рішення.

Справа у Швейцарії пов’язана із українською справою щодо колишнього народного депутата та його спільників, яку вели НАБУ й САП і яка нині розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Ще на початку 2019 року українські правоохоронці оприлюднили в суді документи, які свідчать про прямий стосунок колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, що, за даними офіційного слідства, ві декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала «відкати» на українських підрядах «Енергоатому» на загальну суму у 6,5 мільйона євро (еквівалент 70 мільйонів гривень на момент транзакцій).

У відповідь захисники ексдепутата тоді заявили, що він такі документи до банку не подавав.

В українському суді розглядається справа щодо заволодіння ексдепутатом «Народного фронту» Миколою Мартиненком коштами підприємства «Енергоатом» під час закупівлі обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS, а також заволодіння коштами держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».