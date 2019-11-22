Перший комікс Marvel продали за 1,26 мільйона доларів

У США на аукціоні продали перший випуск коміксів Marvel, випущений у 1939 році. Лот обійшовся покупцеві у 1,26 мільйона доларів, повідомляє Heritage Auctions.

У «Marvel Comics No.1» вперше з’являються такі персонажі як Людина-факел та Немор (Підводник).

Стан книги оцінили на 9,4 за шкалою від 1 до 10.

Як зазначає агентство Reuters, попереднім рекордом з продажу книг-коміксів Marvel був випуск 1962 року, де вперше з’являється Людина-павук. У 2011 році книгу продали за 1,1 мільйона доларів.