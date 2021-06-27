Допомога при народженні дитини повинна бути 50 тисяч гривень – Лазебна про новий законопроєкт

Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода повідомила, що до Верховної Ради поданий законопроєкт, який передбачає збільшення допомоги при народженні дитини з нинішніх понад 41 тисячі гривень до 50 тисяч і індексацію цієї суми з часом.

«Ми внесли законопроєкт перед 1 червня. Несправедливість обурює. І хоч трошечки треба допомагати людям. Ще в 2014-му чи в 2015 році зафіксували допомогу при народженні дитини в 41 тисячу гривень, трошечки більше. Вона не індексується, не переглядається. Вона теж знецінюється. Все в країні треба індексувати. Тому що це дохід людини», – сказала вона в «Суботньому інтерв’ю».

«Тому ми ухвалили таке рішення, що, перше, вона вже повинна бути 50 тисяч гривень при народженні дитини. 25% видається відразу, а все інше – частинами. Але індексується щороку», – сказала Лазебна.

За її словами, якщо парламент ухвалить цей закон, збільшена допомога буде виплачуватися з січня 2022 року.

Нині допомога при народженні і на дітей до 3-річного віку становить 41 тисячу 280 гривень: спочатку виплачується одноразово 10 тисяч 320 гривень, а решта суми ділиться по 860 гривень на наступні 36 місяців, до 3-річного віку.