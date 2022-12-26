В Ірані працює близько 100 супутників Starlink – Маск

Американський мільярдер, очільник SpaceX Ілон Маск заявив, що компанія має сотню активних супутників Starlink в Ірані.

«Наближаємось до 100 активних старлінків в Ірані», – повідомив він у твітері.

Як передає Reuters, раніше Маск заявив, що активує мережу з понад 2000 супутників, які обертаються навколо Землі, і тисячі наземних терміналів для надання послуг Інтернету в Ірані на тлі антиурядових протестів.

Мільярдер заявив, що піде на цей крок у рамках зусиль США з поширення вільного доступу до інформації для іранців.

Starlink розглядається як легка у використанні технологія, що допоможе забезпечити доступ до інтернету в Ірані, коли його обмежує влада.

Протести в Ірані розпочалися в середині вересня після загибелі 22-річної захисниці прав жінок Махси Аміні з курдської меншини. Її затримала і побила поліція моралі за спущений хіджаб. Іранська влада у відповідь на протести періодично відключає в країні інтернет.