Франція: в офісі X відбулися обшуки, Маска викликали на розмову

Влада Франції викликала на «добровільну бесіду» американського мільярдера Ілона Маска після того, як раніше у вівторок прокуратура Парижа повідомила про обшуки у французькому офісі соцмережі X, що належить йому.

«Виклики на добровільну співбесіду 20 квітня 2026 року в Парижі були надіслані Ілону Маску та Лінді Яккаріно як фактичним та юридичним керівникам платформи X на момент подій», – повідомила прокуратура Парижа.

Яккаріно пішла з посади гендиректора X у липні минулого року, після двох років керівництва компанією.

Французькі правоохоронці додають, що також викликали на розмови 20-24 квітня співробітників Х як свідків.

Як пояснюють у прокуратурі, розмови з керівниками мають на меті дозволити їм пояснити свою позицію щодо подій та заходів щодо дотримання вимог, які вони планують вжити.

«Проведення цього розслідування наразі є частиною конструктивного підходу, метою якого є зрештою забезпечити відповідність платформи X французькому законодавству», – йдеться у повідомленні.



Обшуки в офісі Х провели співробітники відділу прокуратури боротьби з кіберзлочинністю. Операція із залученням Європолу стала частиною розслідування, розпочатого в січні 2025 року.

Перевірки щодо X розпочалися після отримання перших скарг рік тому. Одна з них надійшла від Еріка Ботореля, депутата від центристської партії президента Еммануеля Макрона, який вказав на «зниження різноманітності думок» та на «особисте втручання» Маска в управління соцмережею з того часу, як керівництво платформою перейшло до його рук у 2022 році.

Розслідування розширили після нових претензій з критикою ролі чат-бота на основі штучного інтелекту Grok у поширенні відомостей, що заперечують Голокост, та дипфейків сексуального характеру.

Адвокат X, Камі Хаері, з яким зв’язалася агенція AFP, відмовився від коментарів.

Ілон Маск наразі повідомлення про виклик на розмову публічно не коментував.

У керівництві соцмережі у Франції висловлювалися проти розслідування, наголошуючи, що у X діють «суворі, чіткі та публічні правила», що захищають платформу від розпалювання ненависті та дезінформації.