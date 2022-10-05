Ілон Маск знову хоче купити Twitter

Американський мільярдер Ілон Маск знову запропонував керівництву корпорації Twitter купити компанію за запропонованою у квітні початковою ціною у 44 мільярди доларів (54,2 долара за акцію). Як передає Bloomberg із посиланням на джерела, про нову пропозицію Маск повідомив керівництво Twitter у листі.

Reuters звертає увагу, що новина про ймовірне поновлення угоди з’явилася перед розглядом позову корпорації проти бізнесмена, в якому Twitter вимагає завершення процедури купівлі. Засідання суду заплановане на 17 жовтня. На тлі новин про можливе поновлення операції вартість акцій Twitter зросла на 18%, після чого торги ними на Нью-Йоркській фондовій біржі були припинені.

Бізнесмен і представники Twitter повідомлення про можливе поновлення угоди поки не коментували.

Ілон Маск повідомив про намір купити Twitter за 44 мільярди доларів у квітні. Через деякий час бізнесмен заявив, що припиняє угоду через неясність у підрахунках фейкових акаунтів.

На початку липня Маск оголосив про відмову від купівлі. За словами мільярдера, компанія не представила йому дані, які він просив. У Twitter визнали відмову надуманою і зажадали суд зобов’язати Маска завершити купівлю. Бізнесмен виступив із зустрічним позовом.