Суперечка через маску: в метро Харкова виникла стрілянина

У метро Харкова пізно ввечері 17 листопада виникла стрілянина. Як повідомили поліція і прокуратура Харківської області, причиною стала суперечка через неправильно одягнену захисну маску.

«Невідомий зробив молодикам зауваження за неправильне носіння маски на обличчі. Ті відреагували агресивно. Конфлікт продовжився на платформі станції метро «Держпром». Молодь почала штовхати чоловіка і бити його. У відповідь чоловік дістав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів. Після виклику про подію, на вулиці біля станції метро поліцейські виявили 44-річного мешканця Харкова, який мав при собі травматичний пістолет», – йдеться в повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернувся 23-річний чоловік, у нього – травма стопи, від госпіталізації постраждалий відмовився.

У прокуратурі повідомили, що постріл здійснив колишній співробітник податкової міліції ГУ ДФС в Харківській області, який пояснив свої дії необхідною обороною.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «хуліганство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.