Матіос зустрінеться з військовими та СБУ через відео про анексію Буковини та Одеси у 2022 році

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що зустрінеться з військовими та Служби безпеки України через відео про нібито анексію Румунією української Буковини та Росією Одеси у 2022 році.

«У зв’язку з викладеними у статті доводами у вівторок (4 червня – ред.) проведу нараду з керівництвом МЗС, Генерального штабу та ГУР МОУ (Головного управління розвідки Міністерства оборони – ред.), Служби зовнішньої розвідки, а також виконувачем обов'язків голови СБУ. Всі отримають законні доручення у межах кримінального провадження», – написав Матіос у Facebook.

Він заявив, що внесе до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про підготовку «до вчинення особливо тяжких злочинів, що посягають на територіальну цілісність української держави».

Відео оприлюднене 26 травня користувачем 30192. Його автор розповідає про «об’єднання» Румунії та Молдови, анексію Румунією української Буковини, анексію Росією Одеси та визнання Києвом бойовиків на Донбасі у 2022 році.