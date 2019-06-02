Матіос: ніколи не відчував себе на валізах, тому що немає причини

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив, що «ніколи не відчував себе на валізах».

«Ніколи не відчував себе на валізах, тому що, перше, немає причини. Друге, немає тренду. Третє, військовий статут, який передбачає валізи, – це втеча або дезертирство. Я військовий, у мене до жовтня військовий контракт. І я так розумію, що війна не закінчиться в тій формі, в якій вона є. І будучи свідомим українцем, напевно, доведеться продовжити контракт і служити далі. А наявність військового контракту зобов'язує мене бути там, де є призначений і виконувати свою роботу. Валіз нема», – сказав Матіос в інтерв’ю, яке вийшло в ефір 1 червня.

Він додав, що буде, «напевно, найбільш крайній із тих, що можуть взяти валізу і піти, залишивши державність на поталу сьогоденню або на поталу ворогам».

Матіос був призначений на посаду головного військового прокурора України в серпні 2014 року.