Матіос навряд чи очолить Державне бюро розслідувань – Чумак

По завершенні повторних співбесід з кандидатами на посаду керівника Державного бюро розслідувань та його заступників, конкурсна комісія найближчими днями має назвати переможців цього конкурсу. На думку народного депутата Віктора Чумака, процес створення відомства навмисно затягується, адже Бюро перебиратиме в Генпрокуратури значну частину повноважень. Як і народний депутат, адвокат Олег Дубовик побоюється, що, якщо ДБР не запрацює 20 листопада, як планувалось, – це заблокує роботу всієї судової системи. Адже бюро ще не має ані працівників, ані матеріальної бази.

Позафракційний народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції Віктор Чумак нагадує, що Державне бюро розслідувань мало запрацювати ще 1 січня 2017 року. Основна задача цього органу, каже парламентар – замість Генеральної прокуратури вести досудові розслідування, зокрема, проти високопосадовців, в тому числі НАБУ та САП за необхідності.

Саме такий широкий спектр повноважень, на думку Чумака, є причиною затягування створення ДБР.

Якщо забрати всі повноваження від ГПУ, зникає прокуратура як орган можливого тиску на політичних опонентів, як орган піару для генерального прокурора

«Якщо забрати всі ці повноваження від ГПУ, від прокуратури взагалі – хоча вона буде і далі здійснювати процесуальне керівництво, – в принципі, прокуратура як орган досудового розслідування зникає. Зникає прокуратура як орган можливого тиску на бізнес-конкурентів, на політичних опонентів, як орган піару для генерального прокурора», – сказав він в ефірі «Ранкової Свободи».

Експерт з реформи органів правопорядку Реанімаційного пакету реформ Олександр Банчук каже, що Держбюро розслідувань Україні потрібне.

Цей орган точно потрібен в нашій правовій системі, в нас злочини, які вчиняють правоохоронці, неефективно розслідуються

«Цей орган точно потрібен в нашій правовій системі, тому що у нас є низка рішень Європейського суду з прав людини, де показує, що в нас злочини, які вчиняють правоохоронці, неефективно розслідуються. І якраз створення цього органу мало би бути відповіддю на цю позицію Європейського суду», – вважає Банчук.

Однак, зауважує експерт, ефективність цього органу буде залежати від того, хто його очолить, як ця людина набиратиме підлеглих та організує роботу.

На переконання Віктора Чумака, з урахуванням того, хто бере участь в конкурсі на посаду голови Бюро, чекати, що воно буде незалежним, не варто. Раніше про те, що троє з 19 фіналістів конкурсу пов’язані з президентом Порошенком, вже заявляв народний депутат від БПП Мустафа Найєм.

Однак Чумак сумнівається, що відомство очолить військовий прокурор Анатолій Матіос – його він називає радше «фігурою прикриття».

Справи, які розслідує Матіос, вислови, які він каже, притягують дуже великий негатив, навряд чи він обійме цю посаду

«В силу своєї публічності, в силу того, що його публічність, іноді справи, які розслідує Матіос, вислови, які він каже, притягують дуже великий негатив, навряд чи він обійме цю посаду», – міркує парламентар.

Саме затягування з обранням керівника ДБР блокує подальше формування органу, переконаний Чумак, і висловлює побоювання, що 20 листопада, коли прокуратура втратить функцію слідства, почнеться криза судової системи.

«Якщо цього тижня не будуть прийняті відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу, щоб продовжити терміни, відбудеться колапс, тому що суди будуть відмовляти прокуратурі як неналежному органу досудового слідства, а належний орган ще не буде створено», – пояснює він.

Адвокат Олег Дубовик погоджується з тезою про необхідність створення Держбюро розслідувань та зазначає, що зволікання зі створенням нових відомств – звична практика в українській державній системі. Причину він бачить в тому, що рішення про обрання очільників таких структур зазвичай політичні.

Відбувається певне перетягування каната з приводу того, чия людина очолить даний орган

«Можливо, відбувається певне перетягування каната з приводу того, чия людина очолить даний орган, тому що в даного органу мають бути досить серйозні повноваження», – міркує він.

Саме внаслідок повноважень та задач, які отримає ДБР, підхід до його утворення правник вважає особливо недоречним.

Людина, яка має очолити цей державний орган, має в першу чергу бути фахівцем

«Оскільки ДБР неодноразово в засобах масової інформації асоціювалось із Федеральним бюро розслідувань США – конкретним незалежним державним органом, який здійснює досить широке коло повноважень щодо досудового розслідування і досить серйозними злочинами мав би займатися – я вважаю, що людина, яка має очолити цей державний орган, має в першу чергу бути фахівцем в даній галузі», – наголошує Дубовик.

Як і Віктор Чумак, він не вірить, що орган запрацює до 20 листопада, адже він досі не має матеріально-технічної бази та необхідних півтори тисячі фахових співробітників. Тож, на його думку, найближчим часом результатів роботи Держбюро чекати не варто.

«Якщо рахувати від моменту обрання керівника, то цього року ми точно нічого не дочекаємось. Але я думаю, що до кінця наступного року, можливо, в третьому кварталі щось уже й буде, якщо активно буде вестись розслідування», – прогнозує адвокат.

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