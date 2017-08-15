Transparency International заявляє про початок дисциплінарного провадження щодо прокурора Матіоса

Українське представництво Transparency International подало скаргу на головного військового прокурора Анатолія Матіоса до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, повідомляє організація на своїй сторінці у Facebook. За даними активістів, за їхнім зверненням комісія почала дисциплінарне провадження.

«Після того, як 25 травня 2017 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй персональній сторінці у Facebook розмістив у загальному доступі інформацію з використанням нецензурної лексики, «ТІ Україна» звернулася до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з дисциплінарною скаргою про неналежну поведінку Анатолія Матіоса. Адже це є порушенням вимог статті 16 Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів», – мовиться у повідомленні.

Радіо Свобода надіслало запит до комісії для підтвердження або спростування цієї інформації. Анатолій Матіос наразі ситуацію не коментував.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів складається з 11 членів, які обираються серед прокурорів, адвокатів, науковців та представників омбудсмана і обіймають цю посаду 3 роки. Серед іншого, комісія бере участь у призначенні і переведенні прокурорів, розглядає дисциплінарні скарги і може накласти на прокурора стягнення або припинити його перебування на посаді.