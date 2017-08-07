Бізнес не стане ховати своє майбутнє, відстоюючи правду – Шабунін

На перше місце рейтингу оцінки корупції в бізнес-середовищі Україну вивела не тільки корупція, а й можливість відкрито говорити про неї, впевнені експерти. Втім, вони визнають: непрозорість ведення бізнесу дійсно не пускає до країни зарубіжних інвесторів. На думку фахівців, становище має врятувати реформа судової влади та покарання тих, кого викрито в корупційних оборудках.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/bznes-ne-stane-khovati-svo-maybutn-vdstoyuyuchi-pravdu-shabunn">SoundCloud</a>

​

Згідно з результатами дослідження, опублікованими у квітні компанією Ernst&Young, 88% чільних менеджерів українських компаній вважають, що корупційні практики поширені в Україні.

Цей показник вивів Україну на перше місце серед 41 країни, які охоплює дослідження, – серед них є і Росія. Свого часу прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що E&Y повинна пояснити, як дійшла таких висновків.

У 2015 році Україна за рівнем оцінки корумпованості була сьомою. Однак експерти не вважають свіжий рейтинг доказом того, що корупції в українському бізнесі за останні два роки стало більше.

Так, юридичний радник Тransparency International Україна Максим Костецький звертає увагу на те, що дослідження відображає не об’єктивну ситуацію, а те, як її бачать представники бізнес-середовища. На його думку, падінню показників України сприяє й більша відкритість, ніж, наприклад, в Росії.

Навряд чи хтось не погодиться, що Росія є корумпованою країною, але бізнес-середовище в цій країні не настільки готове відкрито говорити про корупцію, як в Україні

«Комунікація України зі світом йде в першу чергу в такому моменті: Україна – це країна тотальної корупції, ми боремося з нею, але її кількість не зменшується. Відповідно, бізнесмени почали більше про неї говорити… Навряд чи хтось не погодиться, що Росія є корумпованою країною, але я впевнений, що бізнес-середовище в цій країні не настільки готове відкрито говорити про корупцію, як в Україні», – вважає юрист, хоча погоджується, що тенденції в боротьбі з корупцією можна вважати скоріше негативними.

Доктор економічних наук Андрій Длигач вважає, що результати дослідження демонструють все ще занадто високу терпимість до корупції в українському суспільстві. На його думку, це ж явище підтверджує і рейтинг сприйняття корупції від Transparency International, в якому Україна ділить із Росією, Казахстаном, Іраном і Непалом 131–135-е місця зі 176.

«Нетерпимість до корупції, яка начебто стала однією з перемог Революції гідності, не закріпилася в суспільстві навіть на найвищій ланці», – констатує економіст. На його думку, це питання системи цінностей українського суспільства, і, доки воно не буде вирішене, Україна не буде високо оцінюватись більшістю іноземних інвесторів.

Корупція на шляху інвестицій

Зі свого боку, старший економіст CASE Ukraine, експерт «Реанімаційного пакету реформ» Володимир Дубровський визнає, що корупція є серйозною проблемою в Україні, однак не вважає погіршення українських позицій в рейтингу Ernst & Young дуже показовим.

Люди стали більше говорити про корупцію, писати про неї, корупція стала питанням номер один у політичній боротьбі

«Або це дефект самої методології, або це пов’язано з тим, що люди стали більше говорити про корупцію, писати про неї, корупція стала питанням номер один у політичній боротьбі. Тому ті респонденти, які взяли участь в опитуванні, частіше визнавали існування корупції, і посилалися на відомості зі ЗМІ», – припускає економіст.

Дубровський не радить очікувати, що Україна зможе повністю подолати корупцію, але може, на його думку, зробити її менш шкідливою. Він нагадує, що у 2015 році перше місце в рейтингу E&Y посіла Хорватія, яка є членом ЄС і має кращі умови для бізнесу, ніж Україна.

Максим Костецький не згоден із тим, що корупцію в Україні не вдасться мінімізувати. Він перераховує кроки, які для цього необхідні.

Було б дуже дивно, якби на тлі несформованого ринку землі та нествореної служби фінансових розслідувань бізнес сприймав нас як успішну в боротьбі з корупцією країну

«В першу чергу, продовжувати реформування секторів країни, які були в глибокому застої останні роки незалежності. Було б дуже дивно, якби на тлі несформованого ринку землі та нествореної служби фінансових розслідувань замість існуючої податкової міліції бізнес сприймав нас як успішну в боротьбі з корупцією країну, – вважає юрист. – Другий важливий момент: покарання за корупційні діяння. Ми досі бачимо, як топ-чиновники та особи, які дають хабарі, на жаль, не притягуються до відповідальності»

На думку Костецького, цьому має зарадити реформа судової системи та створення антикорупційного суду.

Голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін вважає перше місце України за оцінкою корупції в бізнес-середовищі наслідком системних проблем у функціонуванні силових структур, прокуратури та судів в Україні, які в підсумку створюють для бізнесу «корупційні правила гри».

Коли СБУ вривається, за дві години про це знають в усіх інвестиційних компаніях світу

«СБУ, генеральна прокуратура і Нацполіція робить все можливе, щоб переконати інвесторів забиратися геть з України, а тих, хто не встиг сюди зайти, – дякувати за це Богові. Адже коли СБУ вривається до однієї з найбільших інвестиційних компаній в Україні, я маю на увазі Dragon Capital, то за дві години про цей інцидент знають в усіх інвестиційних компаніях світу», – стверджує активіст. Більш того, на його думку, ситуація буде погіршуватись і надалі.

«Бізнес не стане ховати своє майбутнє, відстоюючи правду: це не його роль… Проблема – в системі, яку створила влада. В нормальних країнах навіть той бізнес, який хоче дати хабар, не має на це можливості», – каже Шабунін.

Андрій Длигач погоджується із тим, що в Україні немає повноцінного захисту прав власності. При цьому, зазначає він, мораторії влади на обшуки в приватних компаніях можуть подіяти лише як тимчасовий захід.

Якщо не проводиться реформа СБУ, прокуратури і, головне, не виникає справедлива судова система, мораторії лише відтерміновують проблеми. Зараз ми ледве виконуємо показник в 1 мільярд доларів прямих інвестицій, а мали б отримувати 10–15 мільярдів

«Це можливість бізнесу пережити ситуацію, поки в країні формується система справедливості. Але, якщо не проводиться реформа СБУ, прокуратури і, головне, не виникає справедлива судова система, ці мораторії лише відтерміновують проблеми, – стверджує він і додає, що затягування реформ дорого коштуватиме Україні. – Зараз ми ледве виконуємо показник в 1 мільярд доларів прямих інвестицій, а мали б отримувати 10–15 мільярдів доларів на рік».

Максим Костецький називає першочерговим завданням парламенту під час осінньої сесії прийняття закону про створення антикорупційного суду, який би притягав до відповідальності чільних корупціонерів.

«Як тільки ми покажемо закордонним партнерам, що ми – країна, в якій дотримуються правил гри та притягують до відповідальності людей, які їх порушують, інвестори третіх країн зрозуміють, що їм вигідно вкладати гроші в Україну», – переконаний він.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі