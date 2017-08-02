Transparency international засудило відкриття провадження щодо керівників «Центру протидії корупції»

Українське представництво Transparency international засудило відкриття кримінального провадження щодо керівників «Центру протидії корупції», йдеться у заяві на сайті організації.

«Зважаючи на останні вкрай негативні тенденції щодо переслідування громадських антикорупціонерів, Transparency international Україна розглядає дії правоохоронних органів проти ЦПК як елемент силового тиску. Ми закликаємо владу утриматися від використання контролюючих функцій з метою цькування громадських активістів», – заявив виконавчий директор представництва Ярослав Юрчишин.

На думку представників Transparency international, переслідування та дискредитація громадського сектору за останній рік стали системними. Зокрема, вони у заяві наводять приклад звинувачення їхньої організації у «дезінформації» та «зриві оборонного замовлення» з боку представників української влади.

У «Центрі протидії корупції» раніше сьогодні заявили, що Державна фіскальна служба почала провадження щодо керівників організації. Згідно з документом, слідство у цій справі триває від 9 червня цього року.

Радіо Свобода написало запит до Державної фіскальної служби щодо цього і очікує на відповідь.