Transparency International закликає оприлюднити рішення суду, під час якого конфіскували 1,5 мільярди Януковича – Уґас

Міжнародна організація Transparency International вимагає оприлюднення подробиць судового процесу, у рамках якого було конфісковано 1,5 мільярда доларів США з викрадених під час президентства Віктора Януковича активів. Заяву про це оприлюднили на сайті організації.

На думку Transparency International, конфіскація такої суми є безпрецедентною в рамках корупційної справи в Україні, однак щодо дотримання при цьому всіх необхідних процедур.

«Це важлива справа, і вона повинна бути проведена належним чином та максимально прозоро. Ми вітаємо Генерального прокурора Луценка з вилученням цих активів, однак, неоприлюднене рішення суду викликає серйозну стурбованість з приводу професіоналізму та прозорості Генеральної прокуратури. Треба не дати можливість особам, які вкрали майно, оскаржити рішення на технічно-правових підставах. Влада повинна зосередити увагу саме на цьому, замість спроб зашкодити репутації Transparency International Україна, яка, поряд з іншими організаціями громадянського суспільства, намагається допомогти людям України повернути собі те, що їм належить», – зазначає голова організації Хосе Уґас.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 28 квітня 2017 року заявив про завершення процесу переказу конфіскованих коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення на рахунки Держказначейства. Рішення про конфіскацію цих коштів ухвалив суд у Краматорську на Донеччині, повідомив тоді Луценко. Водночас адвокати Януковича інформацію про конфіскацію коштів самого колишнього президента спростовували.